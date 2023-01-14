Елену Блиновскую отпустили из реанимации на следующий день после госпитализации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77

Знаменитость боится называть причину экстренного обращения к медикам из-за осуждения общества.

Елену Блиновскую отпустили из реанимации на следующий день после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Елена Блиновская

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На следующий день после помещения в реанимацию блогер-миллионник Елена Блиновская сообщила, что ее отпустили домой. Звезда Instagram* не озвучивает свой недуг и не раскрывает причину срочного обращения к медикам. Всей информацией, опередив волну слухов и предположений, Блиновская поделилась в своей социальной сети.

«Я домой. Все хорошо», — подписала женщина фото из палаты.

Елена Блиновская попала в реанимациюЕлена Блиновская попала в реанимацию. Фото: Instagram* / elena_blinovskaya

Создатель популярного интернет-марафона накануне вернулась из отпуска на Сейшельских островах, однако сразу загремела в больницу. Прокатившись с мигалками по Москве, знаменитость попала в одну из столичных клиник, откуда самостоятельно вышла на связь с подписчиками.

«Когда скажу причину, многие будут смеяться. Такое бывало у всех. Просто не до реанимации», — прокомментировала блогерша.

Блиновская опровергла слухи о сердечном приступе и добавила, что ее тело просто решило «перестроиться» после важного «осознания».

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская выиграла суд по сорванной встрече с мамой американского предпринимателя Илона Маска.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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