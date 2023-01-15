Худший рейс: хроника злоключений пассажиров перелета Бангкок — Москва

Эфирная новость 17

Задержка вылета, пьянка, драки, пострадавшая беременная пассажирка, аномальные морозы — период новогодних миниотпусков в России закрыли как никогда ярко.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Веселым перелетом Бангкок — Москва ярко был закрыт период новогодних миниотпусков. Потому что на долю пассажиров этого рейса выпало испытаний, которых хватило бы на дюжину поездок.

Все началось в самом Бангкоке, когда вылет задержали. За это время некоторые пассажиры успели «перебрать» и после взлета начали дебоширить. От их рук пострадала стюардесса. Из-за драки и суматохи переволновалась пассажирка, находящаяся на шестом месяце беременности, и почувствовала себя плохо.

Рейс пришлось сажать на полпути в Самарканде. И это не все: на земле у самолета выявили технические неисправности и пассажиры ждали, когда за ними прилетят два резервных борта. Но! Именно эта ночь ожиданий оказалось одной из самых морозных в истории наблюдений в Самарканде — было под минус 20 градусов по Цельсию.

«На улице минус 20. Народ грузится в автобусы. Я не думала, что в Узбекистане бывает минус 15-20», — рассказала пассажирка.

Оцените: даже до Самарканда дотянулся тот арктический антициклон, который навалился на территорию практически всей России под Рождество и норовит местами задержаться до Крещения. Гидрометцентр ожидает в ближайшие дни морозы за 30 в Поволжье, за 40 — в Иркутской области и за 50 в Якутии. и как мы знаем где-то там — полюс холода, планеты.

В Оймяконе официально зафиксировали минус 67,7, в Верхоянске было минус 67,8. А затем в морозный спор якутских столиц внезапно вмешался крохотный поселок Ессей, эвенкийского округа Красноярского края. Они с удивлением обнаружили, что у них температура упала ниже минус 70, а дальше кончились деления на градусниках!

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Myśl Polska: русофобия стала основным политическим инструментом в Польше
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака
7:47
Худший рейс: хроника злоключений пассажиров перелета Бангкок — Москва
7:35
Не дадим врагу ни шанса: российская артиллерия бьет по ВСУ до 25 раз в день
7:05
В офисе Зеленского назвали взрыв дома в Днепре следствием работы ПВО Украины
6:43
«Бесконечная любовь»: Кети Топурия показала редкое фото с годовалым сыном

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
«Ужасно и мерзко»: Навка рассказала о серьезном заболевании у Башарова
SHAMAN не сдержал слез после вопроса о его роли в истории России: «До мурашек»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023