Жена Костомарова рассказала правду о его тяжелом состоянии

Селебрити введен в медикаментозную кому. У него был зафиксирован сепсис.

Состояние фигуриста Романа Костомарова не меняется. Об этом сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Пока нет никаких изменений. Состояние — крайне тяжелое. Операций никаких нет», — сказала собеседница.

До этого сообщалось, что состояние звезды спорта ухудшается с каждым днем. Под наблюдением медиков мужчина находится с 10 января. Его наблюдают специалисты Коммунарки. В клинику также приезжал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Есть информация, что перед экстренной госпитализацией фигурист чувствовал недомогание, однако продолжал выступать, несмотря на высокую температуру. По заявлению отца знаменитости, его сын в прорубь не окунался перед попаданием в больницу, поэтому данные не более чем слухи.

По словам специалистов, диагностирование даже двусторонней пневмонии в сочетании с двусторонним гидротораксом дает шансы на выздоровление и спасение. Все зависит от количества жидкости в плевральной полости. Селебрити введен в медикаментозную кому. У него был зафиксирован сепсис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, есть ли у Костомарова шансы вернуться на лед после сепсиса.