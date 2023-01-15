Километровая «зеленая» комета приблизится к Земле 2 февраля
Увидеть космическую красавицу можно будет невооруженным глазом. Но вот опасна ли она для землян?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
Зеленая комета, которую в последний раз видели наши далекие предки 50 тысяч лет назад, летит к Земле. По словам астрономов, небесное тело максимально приблизится к планете уже 2 февраля.
Наблюдать комету можно будет невооруженным глазом — диаметр ее примерно километр. Зеленая комета будет светиться в небе около двух недель. А свое название она получила из-за оболочки, которая, проходя мимо солнца, превращается в газ.
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