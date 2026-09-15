Вучич заявил, что уйдет с поста президента Сербии 27 сентября

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Ранее глава государства распустил парламент страны.

Когда Александр Вучич подаст в отставку с поста президента

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вучич заявил, что уйдет с поста президента Сербии 27 сентября

Президент Сербии Александр Вучич покинет свой пост 27 сентября. Об этом глава государства рассказал в эфире местного телеканала Pink.

«Я сложу с себя полномочия президента 27 числа», - заявил он.

Вучич уже сообщал о планах подать в отставку. Он говорил, что намерен сделать это в конце сентября, сразу после возвращения из Нью-Йорка, где выступит на заседании Генассамблеи ООН.

Кроме того, до ухода сербский лидер намерен побывать на смотре военных учений в Пештере, а также принять участие в мероприятиях по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич 9 сентября объявил о роспуске парламента республики и проведении досрочных выборов, назначенных на 25 октября. Решение глава государства принял после того, как правительство страны обратилось к нему с таким предложением. Сам президент добавил, что избирательная кампания в Сербии, которая продлится 45 дней, должна пройти мирно и достойно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
Паб с призраком и «черной собакой» выставили на продажу в Британии
0:15
Вучич заявил, что уйдет с поста президента Сербии 27 сентября
0:01
В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»
23:45
Парад мира и единства: шествие на МФМ собрало 10 тысяч участников
23:30
Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя
23:15
Спортсмен покорил Эверест только на руках и не считает себя супергероем

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен