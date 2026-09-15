Паб с призраком и «черной собакой» выставили на продажу в Британии

В Великобритании продают бар, в котором якобы живут привидения

На продажу выставили паб The George Inn в деревне Стеллинг-Миннис британского графства Кент. По словам местных жителей, заведение может похвастаться не только многолетней историей, но и весьма необычными постояльцами — призраками.

Как пишет Metro, посетители паба на протяжении нескольких лет периодически слышат приглушенный стук копыт. Кроме того, внутри здания якобы появляется фигура человека в одежде XVIII века. Иногда рядом с ним замечают «призрачную черную собаку».

Местные жители связывают эти явления с четырьмя рыцарями, которые в 1170 году убили в Кентерберийском соборе архиепископа Томаса Бекета. Само здание было построено в XIX веке и имеет статус исторического памятника. Паб выставили на торги с начальной ценой 320 тысяч фунтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что привидения недавно были замечены и в США «Дух из леса» попал в объектив камеры исследователя во время прогулки по «самому призрачному месту на Земле» в американском штате Коннектикут.

Писатель Джон Качуба рассказал, что во время изучения заброшенного поселения Дадлитаун, также известного как «Темный вход», он сделал серию фотографий. Позже он заметил на одном из кадров странную аномалию, напоминающую человеческое лицо, скрывающееся в лесной чаще. За экспертной оценкой мужчина обратился к знаменитым исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам, которые стали прототипами героев фильмов франшизы «Заклятие».

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