Паб с призраком и «черной собакой» выставили на продажу в Британии

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 29 0

Посетители заведения в Кенте годами рассказывают о странных звуках и загадочном силуэте, появляющемся внутри старинного здания.

Бар с привидениями выставили на продажу в Великобритании

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании продают бар, в котором якобы живут привидения

На продажу выставили паб The George Inn в деревне Стеллинг-Миннис британского графства Кент. По словам местных жителей, заведение может похвастаться не только многолетней историей, но и весьма необычными постояльцами — призраками.

Как пишет Metro, посетители паба на протяжении нескольких лет периодически слышат приглушенный стук копыт. Кроме того, внутри здания якобы появляется фигура человека в одежде XVIII века. Иногда рядом с ним замечают «призрачную черную собаку».

Местные жители связывают эти явления с четырьмя рыцарями, которые в 1170 году убили в Кентерберийском соборе архиепископа Томаса Бекета. Само здание было построено в XIX веке и имеет статус исторического памятника. Паб выставили на торги с начальной ценой 320 тысяч фунтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что привидения недавно были замечены и в США «Дух из леса» попал в объектив камеры исследователя во время прогулки по «самому призрачному месту на Земле» в американском штате Коннектикут.

Писатель Джон Качуба рассказал, что во время изучения заброшенного поселения Дадлитаун, также известного как «Темный вход», он сделал серию фотографий. Позже он заметил на одном из кадров странную аномалию, напоминающую человеческое лицо, скрывающееся в лесной чаще. За экспертной оценкой мужчина обратился к знаменитым исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам, которые стали прототипами героев фильмов франшизы «Заклятие».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Суд наказал адвоката, который подал жалобу с данными от ChatGPT
1:45
«Эталон сильной женщины»: Светлана Иванова восхитилась Аллой Сигаловой
1:30
Точка сборки будущего: что обсуждают молодые лидеры на фестивале в Екатеринбурге
1:15
Вулкан Фуэго извергся за спиной блогера во время трансляции
1:00
Седьмое небо для воров: почему краж в самолетах стало больше
0:45
Клещи-невидимки атакуют: тысячи человек обратились к врачам

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен