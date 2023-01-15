Любознательная рысь напугала жильцов дома на Камчатке, поселившись в подъезде

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Дикая кошка не просила еды. Что же на самом деле ей было нужно от людей?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

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У жильцов дома на Камчатке появилась необычная соседка. В поселке Палана в подъезде встретили молодую рысь. Хищница людей не испугалась, но и на контакт как-то особо не пошла. Хотя наблюдала за ними не без интереса.

Кстати, именно любопытство скорее всего и привело животное в поселок. Вряд ли она искала еду или хотела погреться. Прогулку поймали камеры наблюдения-- дикая кошка прошлась по дворам и наведалась в местный колледж.

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