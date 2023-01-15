Любознательная рысь напугала жильцов дома на Камчатке, поселившись в подъезде

У жильцов дома на Камчатке появилась необычная соседка. В поселке Палана в подъезде встретили молодую рысь. Хищница людей не испугалась, но и на контакт как-то особо не пошла. Хотя наблюдала за ними не без интереса.

Кстати, именно любопытство скорее всего и привело животное в поселок. Вряд ли она искала еду или хотела погреться. Прогулку поймали камеры наблюдения-- дикая кошка прошлась по дворам и наведалась в местный колледж.