«Йоу! Вы меня слышите?» — Байдена «подвел» микрофон во время выступления

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 208

Байден не смог самостоятельно включить микрофон во время публичного выступления

«Йоу! Вы меня слышите?» — Байдена «подвел» микрофон во время выступления

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Президент США снова сел в лужу. В этот раз на публичном мероприятии в Атланте.

Президент США Джо Байден попал в очередную курьезную ситуацию, не справившись с микрофоном во время публичного выступления. Инцидент произошел в Атланте, где американский лидер произносил речь в честь доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Интернет-трансляцию мероприятия вел телеканал NBC News.

На кадрах видно, как Байден подходит к трибуне с микрофоном в руках, подносит его к лицу и начинает говорить. Не слыша в динамиках своего голоса, президент США недоуменно смотрит на микрофон. В этот момент к нему подходит помощник и включает устройство, после чего в колонках наконец раздается голос Байдена.

«Йоу! Вы меня слышите?» — восклицает он под смех аудитории.

На днях Байден оконфузился во время визита в приграничный город Эль-Пасо. Там он встречался с представителями христианской благотворительной организации «Армия спасения», однако перепутал ее название с секретной службой США и вдобавок назвал себя ее агентом.

Подобная «путаница» случается у 80-летнего американского лидера регулярно. До этого он путал Швейцарию со Швецией, Украину с Ираном и даже называл украинцев «народом Урана». Так что новые оговорки Байдена уже никого не удивляют и не смешат, как поначалу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время выступления на заводе в Аризоне Байден не смог произнести название наночипов.

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