«Нано, нано… Я не знаю»: Байден не смог произнести простое слово в публичной речи

Президент США вновь «обрадовал» граждан странной ошибкой.

Американский лидер Джо Байден снова облажался перед публикой. Во время выступления на заводе в Аризоне президент не смог произнести правильное название наночипов, которые имеет в виду. Видео его выступления показал телеканал CNBC.

«Будет построена вторая фабрика в Фениксе для производства чипов, трех наночипов, трех наночипов, чипов, которые в любом случае являются тремя нано, вы понимаете, о чем я говорю. Нано-Нано, я не знаю», — с неловкостью произнес глава Штатов.

К слову, это не первый курьез Байдена, рассмешивший американцев. Лидер так много ошибался, что для его народа эти случаи превратились в повседневность. Промахи президента бывают не только в словах, но и движениях. Например, во время выступления перед выборами в Конгресс политик чуть не упал со сцены. Теперь неудивительно, что вместе с главой Штатов на саммит G20 прибыла машина скорой помощи. Вдруг снова упадет где-то?

Или, например, во время ужина по случаю Дня благодарения, президент не смог надеть передник без посторонней помощи. Байден захотел разложить праздничную индейку по тарелкам, но накинул фартук задом наперед. Кстати, незадолго до этого лидер вообще попытался вступить в диалог с индейками. Видимо, молчаливые птицы оказались приятными собеседниками, прямо как украинские союзники. Правда, в отличие от последних, пернатые диалог не поддержали и военную помощь не попросили.

А вот российского министра иностранных дел крылатые создания, оказывается, очень любят. Ранее 5-tv.ru сообщал, как павлины продолжают преследовать главу МИД России Сергея Лаврова.