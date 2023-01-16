«Там была благодать»: Пирцхалава вспомнил о пережитой клинической смерти

Трагедия с певцом произошла несколько лет назад. Оказавшись там, его поставили перед выбором — хочет ли он вернуться к жизни или остаться здесь.

Участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава теперь редко выходит на сцену. Всему виной — пережитая несколько лет назад трагедия, которая заставила артиста изменить отношение к жизни.

Оказалось, пару лет назад у Пирцхалава внезапно остановилось сердце. Тогда он еще жил в Москве, активно работал, мог устраивать по семь вечеринок в неделю. Ничего не предвещало беды. Но однажды, находясь рядом с мамой, резко почувствовал себя плохо, откинулся назад, глаза закатились, а тело задрожало. В тот момент Пирцхалава что-то вдруг потянуло наверх в темный коридор. Оказавшись в нем, ему было очень плохо и страшно. Но вскоре состояние изменилось. Знаменитость почувствовал прилив сил и умиротворение.

«Там была благодать. Вдруг мне задал вопрос глубокий отцовский голос, остаюсь я или нет. Не думаю, что там у кого-то есть выбор, но мне дали такую возможность», — вспомнил певец в беседе с HI-FI-стримингом «Звук».

В тот момент артист понял, насколько все ничтожно в жизни: деньги, статус, какие-то вещи. Ему хотелось обратиться к маме и попросить ее не переживать, ведь тут его душе очень хорошо. Но понял — он не может оставить маму. Через секунды сознание вернулось, он почувствовал, как по голове течет вода. Прибывшие медики, отвезли певца в больницу, где заявляли — у него произошел то ли микроинсульт, то ли остановка сердца.

Пирцхалава после остановки сердца стал часто ходить в храмы;. Фото: Instagram* / irakli_music

После пережитого Пирцхалава стал чаще ходить в храмы. Последние несколько месяцев он живет в грузинском городе Батуми. Домик на окраине окружен природой, там всегда спокойно и тихо. И признается, приход к Богу был осознанным решением.

«Я ведь не за счет болтовни к этому пришел, просто душа это почувствовала: когда чудеса происходили, когда были жизненные испытания, когда висел на ниточке», — заключил артист.

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