Температура воздуха опустилась до минус шестидесяти пяти градусов.

Якутию окутали ледяные туманы

Фото: www.globallookpress.com / ncphoto; 5-tv.ru

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Якутия погрузилась в ледяной туман. Температура воздуха в республике в некоторых районах упала до минус шестидесяти пяти. Чуть теплее в самом Якутске — там фиксируют ниже минус пятидесяти. Показатели экстремальные даже для Севера.

Школы перешли на дистант. Жителей просят как можно меньше времени проводить на морозе. А те, кто рискнул выйти из дома, оказались в непростой ситуации. Водителям, да и пешеходам тоже, приходится пробираться почти наощупь. Видимость — меньше метра!

А в Петербурге в январе случилась мартовская оттепель. К тому же сегодня в городе обещают сильный ветер. В МЧС советуют жителям убрать вещи с открытых балконов и перепарковать машины — подальше от деревьев.

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