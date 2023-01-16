Якутию окутали ледяные туманы

Якутия погрузилась в ледяной туман. Температура воздуха в республике в некоторых районах упала до минус шестидесяти пяти. Чуть теплее в самом Якутске — там фиксируют ниже минус пятидесяти. Показатели экстремальные даже для Севера.

Школы перешли на дистант. Жителей просят как можно меньше времени проводить на морозе. А те, кто рискнул выйти из дома, оказались в непростой ситуации. Водителям, да и пешеходам тоже, приходится пробираться почти наощупь. Видимость — меньше метра!

А в Петербурге в январе случилась мартовская оттепель. К тому же сегодня в городе обещают сильный ветер. В МЧС советуют жителям убрать вещи с открытых балконов и перепарковать машины — подальше от деревьев.