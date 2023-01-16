При пожаре в жилом доме в Москве спасли трех человек

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Более 10 жильцов удалось эвакуировать с верхних этажей.

При пожаре в жилом доме в Москве спасли трех человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Трех человек спасли из огня на юго-востоке Москвы.

Пожар начался в квартире на седьмом этаже. И довольно быстро разгорелся — стекла не выдержали высокой температуры и полопались, в помещение хлынул кислород.

Из окна вырвались огромные языки пламени.

Пожарные эвакуировали жильцов верхних этажей и оперативно потушили огонь.

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