Полиция застряла в грязи при разгоне акции протеста

Курьезная история произошла во время акции экоактивистов в немецком Лютцерате. Полицейские потратили немало сил и времени на борьбу. Причем бороться пришлось вовсе не с демонстрантами.

С погодой не задалось — дождь размыл почву, и стражи порядка увязли в грязи. Выбраться им мешала тяжелая одежда и обувь. За всем происходящим не без удовольствия наблюдали экоактивисты.

Они приехали в деревню, чтобы помешать сносу домов местных жителей. Застройкой решено пожертвовать ради расширения угольной шахты. В рядах демонстрантов была замечена и Грета Тунберг.

Противостояние закончилось тем, что протестующих заставили покинуть Лютцерат. Кстати, сама Грета идти наотрез отказалась — пришлось уносить на руках.