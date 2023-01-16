Полиция застряла в грязи при разгоне акции протеста

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Инцидент произошел в немецком Лютцерате.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

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Курьезная история произошла во время акции экоактивистов в немецком Лютцерате. Полицейские потратили немало сил и времени на борьбу. Причем бороться пришлось вовсе не с демонстрантами.

 

С погодой не задалось — дождь размыл почву, и стражи порядка увязли в грязи. Выбраться им мешала тяжелая одежда и обувь. За всем происходящим не без удовольствия наблюдали экоактивисты.

Они приехали в деревню, чтобы помешать сносу домов местных жителей. Застройкой решено пожертвовать ради расширения угольной шахты. В рядах демонстрантов была замечена и Грета Тунберг.

Противостояние закончилось тем, что протестующих заставили покинуть Лютцерат. Кстати, сама Грета идти наотрез отказалась — пришлось уносить на руках.

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