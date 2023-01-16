В США детям открыто предлагают пересаживать органы от живых трансгендеров

В США разгорается скандал из-за подростковой программы… по смене пола. В одной из детских больниц руководитель гендерного проекта открыто рекламирует пересадку репродуктивных органов трансгендерам от «живых доноров».

По ее словам, большинство трансгендерных женщин хотели бы испытать физиологические трудности, с которыми сталкиваются обычные девушки. Более того, делать такие операции предлагается уже с 12 лет!

Инициатива вызвала бурную негативную реакцию. Одна из религиозных организаций отметила, что человеческий орган — это не аксессуар, который можно поменять, как дамскую сумочку.