В США детям открыто предлагают пересаживать органы от живых трансгендеров
Вопиющий скандал разгорелся на фоне активной агитации подростков в больницах. Люди переживают за будущее своих детей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В США разгорается скандал из-за подростковой программы… по смене пола. В одной из детских больниц руководитель гендерного проекта открыто рекламирует пересадку репродуктивных органов трансгендерам от «живых доноров».
По ее словам, большинство трансгендерных женщин хотели бы испытать физиологические трудности, с которыми сталкиваются обычные девушки. Более того, делать такие операции предлагается уже с 12 лет!
Инициатива вызвала бурную негативную реакцию. Одна из религиозных организаций отметила, что человеческий орган — это не аксессуар, который можно поменять, как дамскую сумочку.
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