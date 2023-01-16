Новак: доходы бюджета РФ от нефтегазового экспорта выросли на 28%

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли по итогам прошлого года выросли почти на 30%. Увеличилась добыча нефти, а также производство бензина и дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании правительства

Особое внимание уделяется энергосистеме новых российских территорий. Так, было восстановлено более трех с половиной тысяч объектов, в том числе четыре энергоблока на Луганской ТЭС. В стране активно идет и газификация. В прошлом году к газу подключили 504 тысячи домов.