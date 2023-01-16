Звезда «Трудных подростков» Тимофей Елецкий объяснил, почему школьников играют взрослые

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Полина Долгова
Полина Долгова 40

В кинематографе важна лишь психология? Или акценты расставляют по-другому?

Звезда «Трудных подростков» Тимофей Елецкий объяснил, почему школьников играют взрослые

Фото: Кадр из к/ф «Кронштадт», реж. Катерина Телегина, 2015 г.

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Звезда сериала «Трудные подростки» Тимофей Елецкий объяснил, почему школьников часто играют актеры в возрасте 25-30 лет. В интервью для сайта Газета.ру он выразил мнение, что режиссеры не отпускают юных актеров на съемочные площадки, пока те не окончат университет.

«Их часто не отпускают театральные мастера! Потому что „сначала доучись, потом будешь играть“. Вообще этот вопрос стоит задавать режиссерам», — сказал актер.

Также Елецкий выразил мнение, что, возможно, реальные подростки не всегда способны хорошо справиться с ролью.

По словам 26-летнего артиста, ему не составляет труда перевоплотиться в школьника на экране, так как подростковые темы его волнуют и сейчас. По мнению актера, те темы, которые поднимаются на экране — это общечеловеческие проблемы, которые вне возраста.

«Любовь, предательство, непонимание — это то, что волнует людей на протяжении всей жизни. Поэтому, мне кажется, не стоит относиться к подросткам как к каким-то маленьким людям, которые еще ничего не понимают. И перевоплощаться в них тоже не приходится: я не делаю голос тоньше, ничего не наигрываю», — констатировал Елецкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Нюша показала первые шаги годовалого сына Саффрона на видео.

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