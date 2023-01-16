Global Times: антироссийский сговор Зеленского и Байдена сыграл на руку Кремлю

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 62

Обозреватель Мартинес: антироссийская политика Запада и Украины вызвала кризис в Европе

Global Times: антироссийский сговор Зеленского и Байдена сыграл на руку Кремлю

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Журналист Мартинес назвал отстранение Европы от РФ «экономическим самоубийством». С чем связана такая позиция и почему же западные страны оказались в проигрыше?

Антироссийская политика, запущенная Украиной и Европой, спровоцировала серьезный кризис. Однако он не затронул экономику РФ, а даже помог ей окрепнуть. Такое мнение озвучил обозреватель Карлос Мартинес в статье Global Times.

По мнению эксперта, желание Европы обособиться от РФ оказалось равносильно «экономическому самоубийству». Этот спад напрямую связан с действиями президента США Джо Байдена, который «фактически вступил в сговор против Кремля» вместе с Украиной. Мартинес считает показательным, что именно американский лидер инициировал масштабную поставку оружия для украинской армии и пообещал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому поддержку при вступлении в НАТО.

При этом автор статьи отмечает, что США вместе с союзниками запустили жесткую антироссийскую политику еще до начала украинского конфликта. В конце 2021 года они отказались обсуждать с РФ вопросы гарантий безопасности, а уже после начала СВО американские власти ввели беспрецедентные санкции. Однако это решение стало катализатором для кризиса в США и европейских странах, где зафиксировали рекордную за десятилетия инфляцию и массовые перебои в соцобеспечении.

«Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более 10%, что означает быстрое снижение заработной платы», — цитирует Карлоса Мартинеса Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне кризиса в европейских странах участились студенческие бунты.

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