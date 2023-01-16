Удаленная работа или удаленное время? Как не попасться в сети мошенников

Кто чаще всего наживается на доверчивых гражданах и как наказать обманщиков?

Многие сотрудники мечтают об удаленной работе, ведь большое количество времени и денег уходят на дорогу. Желание работать дистанционно особенно сильно активизировалось после карантина, многие настолько привыкли к домашнему образу жизни, что выход во внешний мир стал для них стрессом. В статье Сибкрай.ru обличаются мошеннические группы тех, кто хочет бесплатно воспользоваться трудом тех, кто ищет удаленную работу.

У дистанционной работы есть свои плюсы, например, если ты специалист, то это отличный вариант работать на себя, самостоятельно планировать время и хорошо зарабатывать. Однако есть те, кто хочет провернуть мошеннические схемы и нажиться на чужом труде бесплатно.

Первая группа тех, кто предлагает несложную работа на дому без навыков. К этой группе относятся виды работ, в которых действительно необходимо что-либо делать. К примеру, предлагается упаковка дисков или раскраска пуговиц. Человеку предлагают работу, которую потом оплатят по хорошей цене, но предварительно заставляют внести залог за присылаемое вам сырье. Очевидно, что за сделанную работу оплаты не будет, а работодатель растворится на просторах интернета.

Одна из разновидностей обмана с использованием поиска работы через Интернет является предложение покупки обучающих программ, которые необходимы для того, чтобы начать зарабатывать очень большие деньги.

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К следующей группе так называемых работ относятся предложения в стиле бескорыстной благотворительности. Здесь мошенники предлагают сделать хоть что-то материальное или интеллектуальное (написание текстов, посты, участие в опросах) и обещают получение дохода просто так.

На первый взгляд участие в подобных «работах» кажется безопасным — здесь не требуют залог. Единственное, что они требуют это послать минимальную сумму на кошелек. К этой же категории относятся предложения заработать на обмене валют.

Самая глобальная мошенническая группа — это всевозможные пирамиды. Такие пирамиды прячут под названиями должностей: удаленный менеджер, сборщик информации, работа в сети и так далее. Мошенники предлагают рассылать письма счастья, по 10-30 рублей на семь кошельков Яндекса.

При поиске удаленной работы, не дайте себя обмануть. Испокон веков мошенники манипулируют человеческой слабостью и давят на главное желание — получать большие деньги, ничего не делая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как блогерша из Рыбинска построила финансовую пирамиду и предала всех друзей.