Что нужно знать о правилах крещенских купаний в 2023 году

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из самых известных традиций праздника традиционно требует подготовки и соблюдения правил безопасности!

В ночь с 18 на 19 января православные россияне празднуют Крещение Господне. В этот день вода, которую освятили молитвой в церкви или на реке, становится святой. Каждый выбирает свой ритуал — одни ходят за водой в храм, другие окунаются в прорубь. Эта традиция сопряжена с рядом рисков для неподготовленного организма, и от них одной верой, как показывает практика, не уберечься. Поэтому каждый год купели оборудуются по всем правилам безопасности, а рядом дежурят врачи и спасатели.

Издание «Вечерняя Москва» напомнило о главных моментах, связанных с крещенскими купаниями. В 2023 году в разных районах Москвы организованы десятки специальных зон. Если вы решили окунуться, выбирайте одну из них, так как самостоятельно выбитая во льду прорубь и отсутствие медицинской помощи поблизости — верный путь к трагедии. Об этом не забывают напоминать жителям столицы и представители Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

Помните, погружаться в прорубь стоит только если вы чувствуете себя здоровым. Православная церковь говорит лишь о добровольном порядке следования традиции. Но врачебные ограничения не менее важны, так как выстроены на опыте — совершенно нежелательном в праздник. Купание в проруби противопоказано беременным женщинам, людям с заболеванием почек, сердечно-сосудистой системы, гипертонией и сахарным диабетом. Ни до, ни после купели категорически нельзя употреблять алкоголь.

ГОЧСиПБ рекомендует поесть не менее чем за час до купания, голодным в прорубь входить опасно. Окунаться нужно на спецплощадках, раздеваться — в оборудованных и обогреваемых палатках. С собой на место возьмите полотенце и резиновые тапки. Не проводите в воде больше минуты, после окунания сразу направляйтесь в теплую палатку, вытирайтесь и переодевайтесь в сухой комплект одежды. Если почувствовали себя плохо (даже легкое недомогание), незамедлительно обратитесь к дежурным медикам или спасателям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о крещенских традициях, суевериях и правилах, а также осведомлял об адресах специализированных площадок для купаний в Петербурге.