Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к жителям столицы в Международный день старшего поколения, который отмечается 1 октября. Об этом сообщается в его канале в мессенджере МАКС.

Градоначальник подчеркнул, что этот праздник — еще один повод сказать слова признательности за любовь, заботу и доброту, за труд, вложенный в воспитание детей и внуков, а также за весомый вклад в развитие Москвы.

«Этот праздник — еще один повод сказать слова признательности за любовь, заботу и доброту, за труд, вложенный в воспитание детей и внуков, а также за весомый вклад в развитие Москвы», — отметил Собянин.

Сергей Собянин пожелал москвичам старшего возраста и их близким бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин указал на приоритетность профессионального и социального статуса педагога. По его словам, столичным учителям предоставили возможность повышать квалификацию и участвовать в конкурсах профессионального мастерства. В нынешнем году Москва стала площадкой для первого тура заключительного этапа конкурса «Воспитатель года России». В столицу приехали 86 работников дошкольного образования из разных регионов страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.