В Калуге потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП
У мужчины предположительно произошел инсульт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
Но прежде всего — о массовой аварии в центре Калуги. Водитель маршрутки потерял сознание за рулем, после чего машина стала таранить все, что стояло у нее на пути.
В результате повреждены восемь автомобилей, а одна из главных улиц Калуги оказалась полностью блокирована для проезда. Пострадали девять человек, включая водителя маршрутки. По предварительным данным, у него произошел инсульт.
У всех остальных — черепно-мозговые травмы и ушибы различной степени тяжести. Людей отвезли в ближайшие больницы.
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