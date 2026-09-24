В Чувашии водитель автокрана сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Мать погибла, а ее 11-летняя дочь получила травмы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; МАХ/МВД по Чувашской Республике/mvd21; 5-tv.ru

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В Чебоксарах водитель автокрана совершил наезд на женщину с 11-летней дочерью на пешеходном переходе. В результате аварии 41-летняя жительница города погибла. Об этом сообщило МВД по Чувашии в канале в мессенджере МАКС.

ДТП произошло 24 сентября около 10:15 по московскому времени на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола.

По предварительным данным, за рулем личного автокрана находился 63-летний мужчина. В ведомстве уточнили, что у водителя не было признаков опьянения.

После происшествия прибывшие медики оказали помощь11-летнему ребенку. Девочке потребовалась медицинская помощь. Женщина от полученных травм погибла на месте аварии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с участием автомобилей скорой помощи. В Екатеринбурге машина скорой помощи, в которой находилась беременная женщина, попала в аварию и перевернулась. Автомобиль транспортировал пациентку из Кургана в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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