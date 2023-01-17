Прощание с Инной Чуриковой: где и когда?

Сегодня в последний путь проводят народную артистку Советского Союза, звезду театра и кино Инну Чурикову.

Церемония прощания начнется в 11 утра в Храме Христа Спасителя. А в 15 часов состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

За более чем полвека творческой деятельности Инна Чурикова воплотила на театральной сцене и киноэкране множество самых разных образов, от Марфушки в фильме «Морозко» до Жанны Дарк.

Раньше 5-tv.ru писал, почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься.