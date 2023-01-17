Прощание с Инной Чуриковой: где и когда?

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Россия прощается с великой актрисой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

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Сегодня в последний путь проводят народную артистку Советского Союза, звезду театра и кино Инну Чурикову.

Церемония прощания начнется в 11 утра в Храме Христа Спасителя. А в 15 часов состоятся похороны на Новодевичьем кладбище.

За более чем полвека творческой деятельности Инна Чурикова воплотила на театральной сцене и киноэкране множество самых разных образов, от Марфушки в фильме «Морозко» до Жанны Дарк.

Раньше 5-tv.ru писал, почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься.

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Прощание с Инной Чуриковой: где и когда?

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