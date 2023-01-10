Допрыгался: Зеленского хотят «утилизировать» свои же олигархи и западные спецслужбы

Президент Украины допустил ряд серьезных промахов и огорчил очень влиятельных людей.

Украинские олигархи могут устроить покушение на Владимира Зеленского в течение одного-полутора лет. Также жизни президента Украины угрожают сотрудники западных спецслужб. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Алексей Мартынов.

Ранее Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких украинских олигархов, включая Игоря Коломойского. Утверждалось, что именно последний помог ему победить на выборах экс-президента и тоже олигарха Петра Порошенко. Поводом для гнева стала и национализация предприятий, из-за которой крупные бизнесмены несут огромные убытки, просто так с рук Зеленскому не сойдут, уверен политолог.

«Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Сейчас они затаятся, но точно совершенно будут ему мстить при первом удобном случае. Ну хотя бы в виде финансирования возможной оппозиции Зеленскому, финансирования организации очередного государственного переворота. То есть они будут ждать, когда возникнут соответствующие условия», — рассказал Алексей Мартынов.

А они обязательно возникнут, уверен политолог. По его мнению, это связано с природой современной украинской государственности. Она нестабильна, и в течение нескольких лет угрожающие самому ее существованию обстоятельства всегда возникают.

«Я думаю, Зеленский знает, что он делает, и сильно не рассчитывает на такие даже средние периоды. У него бизнес в короткую — сейчас на весь мир устроить шоу с миллиардным бюджетом, получить свой джекпот и свалить куда-нибудь. По горизонтали», — считает эксперт.

Однако дело еще и в том, что у нынешнего президента Украины хватает проблем и без олигархов, добавил Алексей Мартынов. Речь идет о представителях западных спецслужб, которым вряд ли нравится степень информированности Владимира Зеленского.

«Через год-полтора мы с вами будем обсуждать, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах, или куда он там сбежать собирается <…> То, что в этом сценарии он должен быть утилизирован — это обязательно. Многое знает, со многими разговаривал, знает всю подноготную. Ну кому он живой нужен? Ни его американским хозяевам, ни британским друзьям из MI6», — отметил политолог.

Взгляд на Украину из Турции

В заключение эксперт сказал, что психическая нестабильность и склонность к наркотикам только усугубляет положение президента Украины.

Схожую точку зрения ранее выразил колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. По его прогнозу, в этом году на Украине разразится крупный политический кризис из-за политики Зеленского по «деолигархизации» и отчуждения их имущества.

«Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам <…> Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами», — считает автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии заявили о постепенной потере Владимиром Зеленским власти над страной и армией.