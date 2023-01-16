«Агония клоуна»: почему Зеленский хочет ликвидировать главкома ВСУ Залужного

Украинский лидер очень раздражен растущей популярностью и авторитетом потенциального соперника. Решится ли он на крайние меры?

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ликвидировать главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«Убийство хотят представить как российскую операцию», — написал экс-депутат в своем Telegram-канале.

Как утверждает Кива со ссылкой на собственный источник, Зеленского очень раздражает популярность и растущий авторитет Залужного. Президент считает, что действующий главнокомандующий хочет при удобном случае заменить его.

«Зеленский слабый и самовлюбленней — он будет безжалостно уничтожать всех своих конкурентов, претендующими на власть. И чем ближе его конец — тем больше ошибок и преступлений. Агония клоуна», — написал депутат.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер говорил, что Залужный вряд ли станет во главе правительства Украины в будущем, даже после окончания спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский усиливает охрану для смещения Залужного. Это может быть завуалированной попыткой снять с должности главнокомандующего ВСУ.