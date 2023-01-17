«Женщина с большой буквы!» — актер Андрей Соколов попрощался с Инной Чуриковой

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 59

Народный артист РФ Соколов назвал Инну Чурикову незаменимой

«Женщина с большой буквы!» — актер Андрей Соколов попрощался с Инной Чуриковой

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Легендарная актриса театра и кино ушла из жизни 15 января. Ей было 79 лет.

В Москве проходит церемония прощания с Инной Чуриковой. Траурное мероприятие развернулось в Храме Христа Спасителя. В числе тех, кто пришел проститься с великой артисткой, присутствовал Андрей Соколов.

Говоря об Инне Чуриковой, народный артист РФ подчеркнул, что она была «женщиной с большой буквы и человеком планетарного масштаба». По мнению Соколова, актриса смогла построить не только великолепную карьеру, но и крепкую семью с режиссером Глебом Панфиловым

«Потрясающая мать, любящая жена. Этот союз, перед которым мы преклонялись, учились и где-то даже завидовали», — подчеркнул артист.

Также, по словам Андрея Соколова, Инна Чурикова стала для него уникальной и необыкновенной. Именно поэтому никто не сможет заменить ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло послужить причиной смерти 79-летней звезды отечественного кинематографа и театра.

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