«Пугачева никого не волнует»: что стало со сбежавшей в Израиль артисткой

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Рита Миронова
Рита Миронова 866

Журналистка Монгайт* назвала Пугачеву не самым популярным человеком в Израиле

«Пугачева никого не волнует»: что стало со сбежавшей в Израиль артисткой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Оказывается, эмиграцию оскандалившейся певицы так бурно обсуждают только в России.

После начала частичной мобилизации в России Алла Пугачева вместе с мужем и детьми улетела в Израиль на постоянное место жительства. Но появление Примадонны в стране, где очень много россиян, не вызвало такого ажиотажа. Об этом рассказала известная журналистка Анна Монгайт*, которая проводит в Израиле отпуск.

По ее словам, израильтяне без ума от Квентина Тарантино и обсуждают только его.

«Я-то думала, мне будут рассказывать о Пугачевой, кто-где ее видел, „вот так близко, как тебя“. Но нет. Пугачева никого не волнует. По Тель-Авиву бродит тень Тарантино», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Режиссер Квентин Тарантино три года назад переехал из Голливуда в Израиль, на родину жены — певицы Даниэллы Цвик. Как пишет KP.RU, семья Тарантино арендовала виллу за 80 тысяч шекелей (примерно полтора миллиона рублей — Прим. ред.). Местные жители часто видят, как Тарантино гуляет по районе с детьми или выходит на пробежку по утрам. Жители Тель-Авива даже составили список мест, где режиссера можно встретить с наибольшей вероятностью.

К слову, Пугачева живет в городе Кесария на вилле, арендованной чуть дешевле, чем у Тарантино. Примадонна платит за жилье один миллион 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли обанкротиться сбежавшая из РФ Пугачева.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

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