Эффект эмбарго: почему экспорт российской нефти танкерами вдруг рекордно вырос

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 38

Bloomberg: экспорт нефти из России по морю вырос на 30% за неделю

Эффект эмбарго: почему экспорт российской нефти танкерами вдруг рекордно вырос

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Экспорт российской нефти морем взлетел на прошлой неделе до самого высокого уровня с апреля прошлого года, пишет агентство Bloomberg. У этого есть простая причина.

Экспорт нефти из России по морю внезапно вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года. За минувшую неделю среднесуточный объем поставок увеличился на 30% — до 3,8 миллиона баррелей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Поставки из Балтийского моря выросли на 626 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, в то время как поставки из портов Черного моря выросли на 47%. Потоки из тихоокеанских портов страны также увеличились», — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что России удалось преодолеть знаменитое эмбарго Европы — по сути, запрет на экспорт российской нефти в страны ЕС по морю. Сделать это удалось предсказуемым образом — Москва просто перенаправила сырье в дружественные страны. Высокий спрос на углеводороды в них как раз и объясняет увеличение объема поставок.

При этом на Европе запрет на импорт российской нефти сказался негативно, отмечает EADaily. В частности, теперь необходимо гораздо дольше ждать танкеры. Так, груз сырья из порта на Балтике идет в Индию в среднем 31 день. Раньше рейс в Польшу или Нидерланды занимал не больше недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эмбарго Европы на поставки российской нефти и нефтепродуктов по морю приведет к еще одной проблеме для жителей континента. Другие страны начнут закупать нефть у России, чтобы продать странам ЕС с наценкой.

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