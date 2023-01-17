Эффект эмбарго: почему экспорт российской нефти танкерами вдруг рекордно вырос

Экспорт российской нефти морем взлетел на прошлой неделе до самого высокого уровня с апреля прошлого года, пишет агентство Bloomberg. У этого есть простая причина.

Экспорт нефти из России по морю внезапно вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года. За минувшую неделю среднесуточный объем поставок увеличился на 30% — до 3,8 миллиона баррелей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Поставки из Балтийского моря выросли на 626 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, в то время как поставки из портов Черного моря выросли на 47%. Потоки из тихоокеанских портов страны также увеличились», — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что России удалось преодолеть знаменитое эмбарго Европы — по сути, запрет на экспорт российской нефти в страны ЕС по морю. Сделать это удалось предсказуемым образом — Москва просто перенаправила сырье в дружественные страны. Высокий спрос на углеводороды в них как раз и объясняет увеличение объема поставок.

При этом на Европе запрет на импорт российской нефти сказался негативно, отмечает EADaily. В частности, теперь необходимо гораздо дольше ждать танкеры. Так, груз сырья из порта на Балтике идет в Индию в среднем 31 день. Раньше рейс в Польшу или Нидерланды занимал не больше недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эмбарго Европы на поставки российской нефти и нефтепродуктов по морю приведет к еще одной проблеме для жителей континента. Другие страны начнут закупать нефть у России, чтобы продать странам ЕС с наценкой.