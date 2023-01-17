Изменяет? Волочкова перед свадьбой нашла темнокожего мачо на Мальдивах

Знаменитая танцовщица только недавно жаловалась на адские боли между ног. Неужели все прошло?

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь удивляет поклонников преступной беспечностью. Недавно звезда радостно сообщила о скорой свадьбе с неким кондитером Дмитрием. Однако после прибытия на Мальдивы балерина резко перестала говорить о будущем муже. Неужели счастливая пара поссорилась?

Вероятно, очередное романтическое приключение расфокусировало внимание танцовщицы. По крайней мере, так считают поклонники. Слухи о курортном романе появились после публикации фото звезды с чернокожим мужчиной. Блондинка трогательно подписала снимок по-английски: «Thank you, dear Saiful» (спасибо, дорогой Сайфул — Прим. ред.). За что Анастасия благодарит загадочного мужчину? Как предположили поклонники, за шикарную ночь.

Сама Волочкова ничего не сообщила о новом приятеле, лишь оставила ссылку на его личный блог. Фанаты балерины не поленились зайти в профиль темнокожего красавца, где информации об их общении оказалось гораздо больше.

Волочкова сделала фото с темнокожим поклонником на Мальдивах. Instagram* / volochkova_art

Мужчина опубликовал сразу два фото с Анастасией Волочковой. На первом они радостно улыбались с одетой танцовщицей и даже скорчили смешные гримасы. Таинственный незнакомец объяснил, что был счастлив встретиться со знаменитой красавицей из России. На второй фотографии дела обстоят иначе: оба счастливца обнимают друг друга, а балерина уже успела раздеться, представ перед камерой в коротких шортах и максимально открытом лифчике.

Новые публикации сразу подняли активность в профиле у смуглого парня. В основном это оказались те, кто уже знаком с пылкой любвеобильностью Волочковой. По их мнению, Анастасия никогда не фотографируется с кем-то просто так, а тем более не размещает ссылку на профиль. Если так называемый «Сайфул» выложил совместные снимки, а тем более с полуобнаженной русской красавицей, то между ними явно что-то было.

Правда ли новых приятелей связывает что-то большее, чем дружба — неизвестно. Однако балерине сейчас явно не до новых романов. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки.

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