ТОП-5 фраз родителей для манипуляции детьми

Как реагировать на слова мамы, которые застают врасплох? Психолог озвучила несколько советов, которые помогут мудро выходить из подобных ситуаций.

Родительская мудрость — багаж, который копится годами, десятилетиями. И вроде бы пройден длинный, интересный путь воспитания ребенка и пора бы отпустить его в свободное плавание, но тут порой срабатывает чистый эгоизм: хочется сыну напомнить, кому он обязан жизнью, упрекнуть в страданиях и вообще он должен знать, что скоро кусать локти без матери будет, когда ее не станет. Все эти приемы психолог Мария Меркулова считает манипуляцией со стороны родителей и в интервью aif.ru называет пять самых известных способов обратить на себя внимание детей. Какие фразы мы чаще всего слышим от мудрых «стариков», что они значат и как на них правильно реагировать?

Я уже вся седая от тебя

Смысл: чем старше ребенок — тем меньше терпения принимать его неправильные поступки. И вот уже 30, а он все делает не так, и фраза насчет седины все чаще вырывается из уст. Все дело в том, объясняет специалист, что мама никак не может осознать, что чадо выросло и может уже обходиться без нее. Ей бы радоваться, а ее это беспокоит и ой как сильно.

Что отвечать: тут лавировать не надо — лучше пресечь манипуляцию прямым текстом, советует психолог. Хорошо бы напомнить маме, что живете вы отдельно, зарабатываете, принимаете решение. Если есть своя семья, тоже важно упомянуть, но без всякой злобы — рано или поздно родители поймут, что с вами пора считаться.

Умру –даже не узнаешь

Смысл: так родные хотят сказать, что ничего не значат для повзрослевших детей. Да и не готовы они еще отпустить их в самостоятельную жизнь. Но есть у этой фразы и другой, более глубокий подтекст: они боятся старости и смерти. Как это взаимосвязано? Когда дети живут с родителями, они все еще маленькие для них. Но стоит обрезать «пуповину», и иллюзия молодости исчезает.

Что отвечать: звонить и расспрашивать каждый раз о болезнях не стоит, как и грубить. Старайтесь общаться на позитиве, даже если в трубке слышите едва не плачущий голос. Говорите родителям комплименты, особенно в них нуждаются мамы. «Ты самая красивая», «Ты самая лучшая» — слова в таких случаях действуют лучше любого лекарства.

Вот умру — все поймешь

Смысл: и снова здесь кроется болезненное принятие взросления своего ребенка. Он уже не заглядывает в отчий дом неделями, не позвонит лишний раз, а еще и девушка появилась — ну совсем трудно себя сдерживать. В запасе самое последнее «оружие» — напомнить, как ему будет плохо-то без матери, но поздно он это поймет… Все это манипуляция с агрессией, и она срабатывает: человек расстраивается, понимая неизбежность трагедии.

Что отвечать: спокойствие и только спокойствие. Вы заботитесь о маме, бываете в гостях, общаетесь, помогаете — значит, нет повода корить себя. Просто скажите в ответ на больную фразу: «Ты будешь жить еще очень долго!»

Я тебе всю жизнь отдала

Смысл: родители призывают вас к благодарности за отданную любовь и заботу, особенно тогда, когда посвятили материнству всю жизнь. Ни профессионального развития, ни личностного роста в ней места не было, хоть и возможности открывались. На самом деле ребенок здесь ни при чем, отмечает Меркулова. Просто у женщины не хватило воли и смелости использовать все ресурсы.

Что отвечать: и в этом случае заводиться не стоит, хоть упреки эти совершенно несправедливы. Воспитание ребенка — ответственность родителей, как и их карьера. Выбор делать ее или нет есть у большинства, и в глубине души многие это знают. А если говорят что-то подобное — просто поблагодарите, напомните, что любите, но у вас есть своя жизнь.

Мама лучше знает

Смысл: эти слова стоит понимать, как стремление мамы быть избранной, поясняет эксперт. Причина, как правило, в том, что ребенок в детстве не дополучил внимание и пытается во взрослом возрасте реализовать свою значимость на детях. Особенно, если он по профессии врач или психолог. Но сыновья и дочери, даже самые послушные, все равно учатся на своих ошибках — соломинку им не подложить, да и не надо, если они не просят.

Что отвечать: просто напомните маме, что вы не на уроке в школе или на приеме у врача, может сработать и такая фраза: «Мамочка, пожалуйста, я не хочу тебя терять, будь просто моей мамой». Или просто подыграйте: «Я услышал рекомендации, спасибо!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как раз и навсегда завершить отношения.