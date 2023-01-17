Крупный пожар произошел в пятизвездочном отеле на курорте на Алтае

На Алтае — пожар на стройке самого большого элитного гостиничного комплекса России — на курорте «Манжерок». Основное здание — пятизвездочный отель, похожий на корабль уже возвели у подножия гор.

Пламя вспыхнуло на цокольном этаже, черные клубы дыма быстро окутали гостиницу. Сообщается, что при проведении работ загорелся утеплитель. Все быстро потушили.