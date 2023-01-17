Вся в бабушку: Валерия показала поющую двухлетнюю внучку

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 33

Валерия похвасталась певческим талантом внучки Селин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; Instagram* / valeriya

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Популярная певица стала бабушкой 1 января 2021 года и с самого раннего возраста прививает малышке любовь к музыке.

Валерия поделилась с поклонниками милым видео с участием своей двухлетней внучки Селин. Белокурая девочка исполнила хит звездной бабушки под названием «Самолет».

Ролик, появившийся в микроблоге певицы, сразу же вызвал умиление среди комментаторов. В числе тех, кто отреагировал на выступление юной Селин, был супруг Валерии Иосиф Пригожин. Продюсер подчеркнул, что девочка явно унаследовала талант артистки.

«Таких ранних фанатов у Валерии я еще не встречал. В два года петь песню „Самолет“ — это действительно чудо», — написал Пригожин.

Его восхищение поддержали и другие подписчики, которые начали пророчить девочке звездное будущее. При этом некоторые из них отметили, что двухлетняя Селин — копия Валерии.

Девочка родилась в браке младшего сына певицы Арсения и его возлюбленной Лианы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия переживала из-за решения наследника уехать из родительского дома. Молодой человек решил жить отдельно в 16 лет.

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