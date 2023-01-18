Карта «Тройка» и телефон: как не сесть в тюрьму за найденную на улице вещь
Найденный на улице телефон может стать кражей — адвокат
Фото: www.globallookpress.com / Peer Grimm
Если вы нашли мобильный телефон и взяли его себе — это считается кражей. А что не считается?
Если вы нашли некий предмет на улице, то что с ним делать? Забрать себе или отнести в полицию? А присвоение какого предмета вообще считается, например, кражей? Об этом рассказывает KP.RU со ссылкой на Конституционный суд (КС).
«Если лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнением указанных действий, еще и прячет ее или уничтожает признаки, позволяющие индивидуализировать или найти владельца (вытаскивает сим-карту, снимает чехол телефона и т. д.), то такое поведение свидетельствует об умысле на хищение», — говорится в сообщении КС.
Если вы обнаружили какую-то вещь на улице, то по закону вы должны сдать находку в органы местного самоуправления, либо в полицию.
Однако многие в России этого бояться, так как вас самих могут запросто обвинить в краже данной вещи и такие случаи действительно бывали.
«В целом по стране органы местного самоуправления не умеют работать с находками. Они поясняют, что не обязаны принимать находку, что у них нет таких сотрудников и места для хранения и отправляют человека в полицию», — говорит адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
По его словам, если вы еще даже не начали пользоваться какой-то вещью, которую нашли, но оставили ее у себя на время, то это уже может рассматриваться как тайное хищение.
А вот если вы нашли банковскую карту, то это может уже вообще квалифицироваться как мошенничество. О чемодане с деньгами тоже необходимо заявлять тут же.
Более того, по словам адвоката, даже найденную карту «Тройка» или бонусную карту любого магазина нельзя себе присваивать и оставлять дома, ведь они привязаны к номеру телефона человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от карманников и уличных грабителей.
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