Брухунова требует уволить таксиста, который во время движения гладил волосы

Супруга юмориста Евгения Петросяна возмутилась поведением таксиста, который, по ее мнению, ненадлежащим образом исполнял водительские обязанности, чем поставил под угрозу жизнь пассажиров.

На своей странице в соцсети Татьяна Брухунова опубликовала кадры, на которых видно, как длинноволосый таксист действительно буквально не выпускает из рук свою шевелюру, предоставляя машине ехать на «автопилоте».

«Вот так всю дорогу! Обратите внимание, что машина едет, а обе руки водителя заняты укладкой волос!» — написала возмущенная Брухунова.

Она заявила подписчикам, что подобное «раздолбайство» и «разгильдяйство» нельзя спускать с рук таксистам и даже подала личный пример. После поездки 33-летняя жена Петросяна пожаловалась на водителя в службу такси, однако там ее ждал новый удар. Вместо того чтобы уволить нерадивого сотрудника, сервис предложил Брухуновой компенсацию в виде промокода на 300 рублей.

Брухунову возмутило поведение таксиста. Instagram* / bruhunova

Стоит отметить, что многие пользователи соцсети не поддержали супругу юмориста в ее праведном гневе и встали на сторону таксиста. Так что Брухуновой даже пришлось оправдываться и объяснять свое недовольство.

«Друзья, дело совершенно не в деньгах. Я рассматриваю этот промокод, как издевку… Меня бы устроило, если бы этот человек не брал на себя ответственность за другого, совершенного незнакомого ему, человека. Чтобы такие водители не работали в такси», — обратилась она к подписчикам.

Она добавила, что могла ехать с сыном, и ей такая «нервотрепка» совершенно не к чему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова угодила в рейтинг самых «немодных» звезд 2022 года. Стилисты раскритиковали молодую супругу Петросяна за неумение создать правильный образ. При этом известно, что Брухунова не стесняется давать советы о том, как выглядеть «модно».

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