Бывший мэр Владивостока признан виновным в коррупции
По данным следствия, Олег Гуменюк получил взятки на 40 млн рублей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев ; 5-tv.ru
Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к шестнадцати с половиной годам тюрьмы за коррупцию.
Чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 150 миллионов рублей.
По данным следствия, Гуменюк в обмен на свое покровительство получил взятки на общую сумму почти 40 миллионов рублей — от строительных компаний и похоронной фирмы.
Свою вину экс-глава города в суде отрицал и утверждал, что его оклеветали.
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