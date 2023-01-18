Бывший мэр Владивостока признан виновным в коррупции

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По данным следствия, Олег Гуменюк получил взятки на 40 млн рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев ; 5-tv.ru

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Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к шестнадцати с половиной годам тюрьмы за коррупцию.

Чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 150 миллионов рублей.

По данным следствия, Гуменюк в обмен на свое покровительство получил взятки на общую сумму почти 40 миллионов рублей — от строительных компаний и похоронной фирмы.

Свою вину экс-глава города в суде отрицал и утверждал, что его оклеветали.

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Бывший мэр Владивостока признан виновным в коррупции

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