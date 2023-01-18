Водитель «протаранил» людей на пешеходном переходе в центре Петербурга

Авария произошла на «зебре», когда по ней на зеленый свет шли люди. Решившего проехать сквозь них мужчину уже нашла полиция.

Громкая авария произошла в самом центре Петербурга. На Невском проспекте водитель легковушки сбил людей и скрылся.

Дело было так: автомобилист подъехал к пешеходному переходу. В этот момент на зеленый свет Невский пересекали десятки человек. Водитель слегка притормозил и тут же нажал на газ.

К счастью, скорость была небольшой, поэтому многие успели отскочить от машины. Но два человека все-таки получили травмы.

Спустя несколько часов полиция нашла нарушителя. Им оказался 42-летний житель Петербурга. За совершенное ему грозит как минимум лишение водительских прав.

Еще одна авария, в которой пострадал пешеход, произошла на юге Петербурга. Женщина шла по «зебре», споткнулась и упала прямо под колеса. Однако водитель только поддал газу и переехал ее. До приезда скорой первую помощь оказали очевидцы.