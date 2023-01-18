Умерла самая старая жительница планеты Люсиль Рэндон

В прошлом году долгожительница пережила коронавирус и стала старейшим пациентом из зарегистрированных переболевших.

Самая пожилая женщина мира, французская монахиня сестра Андрэ, скончалась на 119-м году жизни. Об этом заявило агентство France-Presse, ссылаясь на официального представителя долгожительницы Дэвида Тавеллу. Отмечается, что последние дни бабушка провела в доме престарелых святой Екатерины Лабуре в Тулоне.

«Это большая печаль, однако она сама желала присоединиться к любимому брату. Для нее это освобождение», – подчеркнул Тавелла.

Сестра Андрэ появилась на свет 11 февраля 1904 года. Вне церкви ее звали Люсиль Рэндон, в молодые годы она была гувернанткой. После этого женщина приняла постриг, и целых 28 лет работала в больнице в городе Виши. Там она оказывала помощь сиротам и пожилым людям. В 1979 сестра начала службу в монастыре в Савойе, а в 2009 продолжила ее в Тулоне.

В марте 2022 года сестра Андрэ заняла место самого старого живущего человека на планете. Это случилось после того, как умерла предыдущая пожилая рекордсменка, 119-летняя Кане Танака из Японии. В прошлом году Рэндон перенесла коронавирус и стала самой великовозрастной пациенткой из зарегистрированных переболевших.

Исторический рекорд долгожительства сейчас присвоен француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году, ей было 122 года. Известно, что она являлась очень жизнерадостной женщиной и постоянно улыбалась. Может, это и есть секрет долгой жизни? Ранее 5-tv.ru сообщал, какие привычки помогут стать долгожителем.