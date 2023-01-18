Сбербанк начал работу в Крыму

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17

Сбербанк сообщил об установке первых банкоматов на Крымском полуострове

Сбербанк начал работу в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Постепенно кредитная организация предоставит жителям региона полный спектр услуг.

Сбербанк начал работу в Крыму, в республике уже установили первые банкоматы, пишут «Известия».

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечено, что в текущем году постепенно откроются банковские офисы, часть из которых заработают в первом полугодии. Кроме того, в течение года станут доступными все нужные сервисы и услуги.

В конце декабря первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что планируется открыть филиал в Китае в 2023 году. Тогда же он рассказал о взаимодействии кредитной организации с китайским регулятором, куда отправили необходимый пакет документов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сбербанк повысит стоимость уведомлений для своих клиентов.

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