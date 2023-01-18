Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Северска

Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

Угроза котла нависла над украинскими боевиками после отступления из населенного пункта Соль.

Окопавшиеся в районе Северска украинские боевики рискуют попасть в окружение. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Что немаловажно, после того, как была взята под контроль станция Соль, <…> та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, рискует попасть в окружение», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Пушилин добавил, что со снабжением у украинских военных тоже стало хуже. Еще накануне врио главы ДНР заявлял, что после взятия Соледара сообщение украинских войск между Северском и Артемовском было перекрыто.

Также Пушилин рассказал о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре. Он отметил, что не располагает конкретными данными о потерях противника, однако речь идет о тысячах уничтоженных боевиков.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Соль на донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВСУ «помогли» российским войскам ликвидировать позиции польских наемников с Соледаре.

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