Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР
Российские военные успешно справились с обороной неприятеля и смогли освободить еще один город от украинских националистов.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что действия российских военных осуществлялись при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.
Также на донецком направлении за сутки российские войска уничтожили около 90 боевиков ВСУ, а также некоторую часть военной техники противника.
Конашенков сообщил, что за сутки на этом направлении были уничтожены три бронеавтомобиля, а также гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».
Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах наступления ВДВ на донецком направлении.
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