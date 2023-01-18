Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что действия российских военных осуществлялись при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Также на донецком направлении за сутки российские войска уничтожили около 90 боевиков ВСУ, а также некоторую часть военной техники противника.

Конашенков сообщил, что за сутки на этом направлении были уничтожены три бронеавтомобиля, а также гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах наступления ВДВ на донецком направлении.