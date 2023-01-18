Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 124

Российские военные успешно справились с обороной неприятеля и смогли освободить еще один город от украинских националистов.

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что действия российских военных осуществлялись при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Также на донецком направлении за сутки российские войска уничтожили около 90 боевиков ВСУ, а также некоторую часть военной техники противника.

Конашенков сообщил, что за сутки на этом направлении были уничтожены три бронеавтомобиля, а также гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах наступления ВДВ на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
18 янв
«Несуразные инициативы»: Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским
18 янв
Гагин объяснил, как ВСУ помогли войскам РФ взять Соледар
18 янв
Вашингтон передает Киеву 155-миллиметровые снаряды со складов в Израиле
18 янв
Песков напомнил об официальном запрете Киева вести переговоры с Москвой
18 янв
«Ядерное что ли?» — Захарову заинтересовала готовность ЕС дать Киеву оружие
18 янв
Американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет США и НАТО
18 янв
«Взаимный геноцид»: в ДНР рассказали о реальных отношениях украинцев и поляков на поле боя
18 янв
Из всех орудий: Лучшее видео из зоны СВО за день
18 янв
Держим оборону: военкор показал работу морпехов РФ на полях спецоперации
17 янв
На телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:17
«Практический смысл»: Путин напомнил о важности исторической памяти
14:06
«Это офигенно!» — Лолита встретилась с 24-летней дочерью после разлуки
13:45
Сбербанк начал работу в Крыму
13:30
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР
13:28
«Несуразные инициативы»: Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским
13:15
Может начать ходить на костылях: совместима ли травма Волочковой с интимом

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023