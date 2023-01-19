Мирослава Карпович раскрыла правду об абьюзе Павла Прилучного

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 6

Мирослава Карпович призналась, что Павел Прилучный ее никогда не бил

Мирослава Карпович раскрыла правду об абьюзе Павла Прилучного

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка рассказала, что несмотря на все, она продолжает дружить даже с семьей Прилучного.

Актриса Мирослава Карпович раскрыла правду об отношениях с Павлом Прилучным. Об этом пишет KP.RU.

На днях артистке позвонили пранкеры из популярного шоу на YouTube и пытались узнать у нее про роман с Прилучным, который, мол, поднимал на нее руку. Представились звонившие некими продюсерами, который хотят видеть Мирославу в своем шоу как раз из-за опыта абьюза.

«На меня никто руку не поднимал, Слава Богу! Дай Боже, чтобы так было с каждой женщиной. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе», — ответила Мирослава.

По ее словам, Павел — прекрасный человек, а люди верят в то, во что их заставляют верить. Более того, Мирослава призналась, что они с Павлом в хороших отношениях и она дружит с его семьей. И это несмотря на историю снятия Карпович с роли в спектакле из-за жены Прилучного.

Кстати, недавно звезда «Папиных дочек» обмолвилась, говоря о новогоднем семейном отдыхе, что она в отношениях. Но имя своего избранника пожелала оставить в секрете.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кем заменили Мирославу Карпович в спектакле с Прилучным.

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