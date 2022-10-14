Страсти на подмостках: почему Карпович сняли с роли в спектакле с Прилучным

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Александра Саливанова
Александра Саливанова 1 420

Мирославу Карпович заменили в спектакле «Косметика врага», в котором она играла с Прилучным

Страсти на подмостках: почему Карпович сняли с роли в спектакле с Прилучным

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Молодым актерам приписывали роман, но теперь Павел женился на другой. Повлияло ли это на уход звезды со сцены?

Павлу Прилучному и Мирославе Карпович приписывали романтические отношения. Они довольно достоверно изображали страсть на сцене. Журналисты не раз замечали их во время совместного отдыха. Теперь же Прилучный вновь обзавелся женой, а партнерша по сцене ушла из постановки. Поклонники гадают, что стало причиной перемен на подмостках, сообщает StarHit.

Имя Мирославы Карпович неожиданно исчезло с афиш спектакля «Косметика врага». Слухи, что актрису заменят появились еще в начале театрального сезона — в сентябре, но подтвердились они только сейчас. На плакате постановки неожиданно появилась загадочная особа в красной шляпе. Сообщается, что пока роль будет исполнять звезда сериала «Склифосовский» Екатерина Иванова.

Обсуждения вокруг «Косметики врага» не стихают давно. Сначала в нем играла бывшая жена Прилучного — Агата Муцениеце. Когда в семье актеров начались сложности, женщину убрали из спектакля, а также сняли с роли в сериале «В клетке». Тогда ее место в театре и заняла Мирослава Карпович. Поклонники были уверены, что страсть на подмостках переросла в отношения между партнерами. Хотя сама актриса не подтверждала домыслов, а вот Павел косвенно раскрыл карты. Он сообщил журналистам, что они с Карпович были нужны друг другу в тот момент.

Летом 2022 года Павел Прилучный женился. Его избранницей стала другая актриса Зепюр Брутян. Поклонники актера подозревают, что уход Карпович не случаен, просто Павел готовит место в составе для своей молодой супруги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Прилучного и Брутян.

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