Особый сигнал: что делать при нападении бездомной собаки

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Рита Миронова
Рита Миронова 17

Кинолог Лисичкина: в случае нападении собаки нужно показать ей «сигнал о примирении»

Особый сигнал: что делать при нападении бездомной собаки

Фото: www.globallookpress.com / Wassilios Aswestopoulos

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Распознать поведение собаки и предупредить ее агрессию можно с помощью одного хитрого способа, раскрытого кинологом.

Нередко человек становится жертвой агрессивной бездомной собаки, встретившись с которой паникует и совершает действия, которые провоцируют животное.

Кинолог Лидия Лисичкина в беседе с порталом Газета.ру рассказала, что делать, если вы встретились с бездомной собакой, которая проявляет агрессию. По словам эксперта, нападения можно избежать, если обойти собаку «по дуге», двигаясь спокойно.

Если животное все же проявляет открытую агрессию, кинолог советует дать ей сигнал о примирении — замереть в одной позе и отвести взгляд. Ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте.

«Если вы наедине с животным, то вам следует показать собачий сигнал о примирении: замереть именно в той позе, в которой вы услышали рык, отвести взгляд от зверя и дождаться пока он замолчит», — объяснила Лисичкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке собака напала на семилетнюю девочку. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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