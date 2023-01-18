На Камчатке собака напала на семилетнюю девочку

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Вполне вероятно, что виноваты в произошедшем не только хозяева пса, но и родители, которые не уследили за ребенком.

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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На Камчатке ребенок попал в реанимацию после нападения собаки.

Все произошло в частном секторе Петропавловска. Огромный пес набросился на семилетнюю девочку, когда она с сестрой забралась во двор к соседям.

Детское любопытство едва не стоило жизни. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу — потребовалась помощь хирургов.

К делу подключилась прокуратура. Там говорят, что немало вопросов сейчас не только к хозяевам собаки, но и к родителям, которые не уследили за ребенком.

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