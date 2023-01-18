Концерт поддержавшего неонацистов Валерия Меладзе отменили в Иркутске

Певец Валерий Меладзе должен был выступить в Иркутске с концертом 18 февраля 2022 года, затем концерт перенесли на 25 мая, потом — на 4 мая 2023 года. Теперь мероприятие решили вовсе отменить. Об этом журналисту IRK.ru рассказали организаторы.

Причину отмены концерта при этом не назвали. Однако пользователи интернета предполагают, что такое решение спровоцировал недавний скандал, в котором оказался Меладзе.

В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист произнес украинский националистический лозунг. После он публично прокомментировал эту ситуацию, попытавшись оправдаться.

Ранее руководитель партии «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. В Совфеде предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства, а также подобными высказываниями заинтересовались в Следственном комитете.

Впрочем, самые мягкие критики заметили, что Валерию Меладзе просто стоит забыть о России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джанабаева вышла на связь после скандала с участием ее мужа.