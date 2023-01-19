У мошенников появилась новая схема обмана

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Злоумышленники представляются сотрудниками автосервисов и просят перевести доплату

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жертвами стали клиенты автосервисов.

Мошенники пользуются непростой ситуацией на рынке автозапчастей. О новой схеме обмана автовладельцев «Известиям» рассказали в Союзе автосервисов.

Злоумышленники звонят клиентам и требуют доплату, объясняя это непредвиденными расходами. Причины придумывают самые разные — например, нужны дополнительные материалы, или деталь подорожала.

Первые пострадавшие решили объединиться и собираются подавать заявление в полицию вместе с представителями автосервиса. Как выяснилось, телефонные номера клиентов мошенники получали, вводя сотрудников в заблуждение.

Представлялись клиентами, они просили внести в контакты новый номер, при этом под видом забывчивости уточняли — а какой был прежний.

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