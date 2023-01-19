На Западе признали, что экономические санкции только укрепили экономику России

Эфирная новость 41

Bloomberg: российская экономика укрепилась, несмотря на санкции

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пока происходящее отмечают только в прессе. Когда же очевидные вещи дойдут до ума политиков?

Российская экономика, несмотря на санкции, не только выстояла, но и укрепилась. Об этом пишет Bloomberg. В статье говорится, что российские предприниматели творчески подходят к уходу западных брендов и построению новых цепочек поставок.

При этом импортные товары никуда не делись, смартфоны и другое технологичное оборудование успешно везут через страны СНГ. Да и западные компании, несмотря на громкие заявления, пытаются сохранить присутствие в России.

Зарубежные производители табака и детских смесей, мороженого и шоколада, парфюмерии и люксовой одежды под разными предлогами продолжают работать в нашей стране.

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Бэллы Курковой
14:30
ВС РФ уничтожила скопление украинской техники в ДНР
14:27
Подросток пожаловался на кашель и насморк, а потом умер во сне
14:22
«Необходимо»: Добровинский объяснил прилет брата Моисеева в Россию за наследством
14:19
«Медленный убийца» поставит крест на карьере: какая болезнь подточила здоровье Костомарова
14:16
В Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023