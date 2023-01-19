На Западе признали, что экономические санкции только укрепили экономику России

Пока происходящее отмечают только в прессе. Когда же очевидные вещи дойдут до ума политиков?

Российская экономика, несмотря на санкции, не только выстояла, но и укрепилась. Об этом пишет Bloomberg. В статье говорится, что российские предприниматели творчески подходят к уходу западных брендов и построению новых цепочек поставок.

При этом импортные товары никуда не делись, смартфоны и другое технологичное оборудование успешно везут через страны СНГ. Да и западные компании, несмотря на громкие заявления, пытаются сохранить присутствие в России.

Зарубежные производители табака и детских смесей, мороженого и шоколада, парфюмерии и люксовой одежды под разными предлогами продолжают работать в нашей стране.