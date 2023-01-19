Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бэллы Курковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью советской и российской журналистки Бэллы Курковой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой», — сказал Песков.

Напомним, советская и российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова скончалась в ночь на четверг в Санкт-Петербурге.

Ранее президент ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков в беседе с 5-tv.ru рассказал, каким профессионалом была Бэлла Куркова.