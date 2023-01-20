«Я не прячусь»: Кай Метов высказался о возможной эмиграции из России

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 38

Звезда 90-х Кай Метов назвал решение уезжать из России «свободой» выбора

«Я не прячусь»: Кай Метов высказался о возможной эмиграции из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец рассказал, последует ли он примеру своих коллег, сбежавших из страны за рубеж.

Легенда 90-х Кай Метов продолжает появляться на экранах. Все чаще он снимается в комедийных сериалах. О том, стоит ли поклонникам опасаться его исчезновения из-за возможной эмиграции, пишет «Вечерняя Москва».

Звезда отечественной эстрады признался, что не хочет осуждать артистов, решивших покинуть Россию.

«Я был воспитан в Советском Союзе, тогда все было немного по-другому. Сейчас свобода — каждый выбирает, что говорить и делать. Не хочу никого осуждать: история расставит все по своим местам», — пояснил Метов.

При этом старшая дочь певца Кристина вместе с внучкой уже давно живет в Германии. По словам Кая Метова, из-за осложнившейся ситуации в мире им все реже удается встречаться. Однако даже долгие разлуки с родными не заставят его покинуть Россию.

«Сам я никуда не эмигрирую и не прячусь. Я здесь и всегда с вами, со своей страной», — заверил певец.

Также Кай Метов воспитывает дочь Анастасию и сына Рика. При этом все дети артиста были рождены от разных женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 58-летний музыкант предпочитает заводить отношения с женщинами гораздо моложе себя.

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