Рыбаков на отколовшейся льдине в Онежском озере спасали вертолетом

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Холодную глыбу несло на север. Развернулась целая спасательная операция.

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Аномальное потепление на северо-западе чуть не стоило жизни рыбакам. Они оказались на льдине, которую оторвало от берега на Онежском озере. К счастью, у любителей зимней рыбалки были с собой средства связи. На помощь вызвали спасателей.

Выручать рыбаков отправились три судна из Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Но быстрее всех добрался вертолет. Терпящих бедствие подняли на борт и переправили в Петербург.

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