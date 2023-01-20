Рыбаков на отколовшейся льдине в Онежском озере спасали вертолетом
Холодную глыбу несло на север. Развернулась целая спасательная операция.
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Аномальное потепление на северо-западе чуть не стоило жизни рыбакам. Они оказались на льдине, которую оторвало от берега на Онежском озере. К счастью, у любителей зимней рыбалки были с собой средства связи. На помощь вызвали спасателей.
Выручать рыбаков отправились три судна из Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Но быстрее всех добрался вертолет. Терпящих бедствие подняли на борт и переправили в Петербург.
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